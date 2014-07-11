美国个股：微软执行长暗示将改革公司，但推迟就裁员预期置评

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透西雅图7月10日 - 微软 执行长纳德拉周四推迟就该公司将裁员的普遍预期置评，此前他在给员工的备忘录中承诺“使组织结构扁平化，并精简业务流程。”
纳德拉表示将在本月开始的新财年内解决组织结构和财务方面的具体问题。微软将于7月22日公布季度财报。
“我有很多机会在22日进一步讨论具体的财务计划，”他接受电话采访时称。
今年春季收购诺基亚手机业务后，微软旗下员工人数达到了127,000人，远高于竞争对手苹果 和谷歌 。华尔街预计纳德拉将裁退部分员工，为该公司自2009年以来首度大规模裁员。
纳德拉将微软描述为一家专注于移动和云计算的“生产力和平台公司”，在前执行长鲍尔墨将微软重塑为一家“设备和服务”公司后作出了微妙的调整，这可能意味着该公司将减少对生产设备的关注。
他并未详细说明自己打算如何调整公司，但暗示需进行改变。
“对于如何调整企业文化以纳入这项核心策略，没有什么是不可以讨论的，”纳德拉在备忘录中写道。
微软股价周四收涨0.036%，报41.685美元，上个月曾触及14年高位。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
路透伦敦4月25日 - 花旗(Citi)/YouGov进行的月度调查显示，4月英国民众对未来一年的通胀预期依然持稳，尽管备受关注的物价上升指标之前大幅上升。