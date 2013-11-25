微软Xbox One上市不到24小时销量超百万台

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山11月25日(记者 Malathi Nayak) - 微软新一代游戏机Xbox One周五上市不到24小时销量就超过100万台，与索尼PlayStation 4游戏机不分伯仲。
微软在声明中表示，在13个国家推出的新一代Xbox游戏机创造了Xbox系列的首日销售纪录。
索尼表示，PlayStation 4上周五在北美市场上市不到24小时销量即达到100万台。PS4在11月29日也开始在欧洲、澳大利亚、南美市场开售，且将在明年2月登陆日本。
本次假日季，微软与索尼陷入游戏机直接对决。微软希望通过互动式的娱乐功能和媒介应用软件，Xbox One不仅能吸引游戏玩家，还能吸引电视迷和音乐爱好者等更广泛的消费群体。
Xbox营销和战略高级副总裁尤素夫·梅赫蒂（Yusuf Mehdi）表示：“我们正在努力尽快补货。”
投资机构罗伯特-贝尔德公司(Robert W Baird & Co)分析师Colin Sebastian表示，他预计Xbox One和PS4第四季的出货量在250万-300万台之间。
PS4和Xbox One在美国的售价分别为399美元和499美元，两款新产品比上一代产品的视觉效果更出色、处理器更强大，并增加了一系列独家游戏。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。