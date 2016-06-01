微软向小米出售约1,500项专利 建立“长期合作关系”

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透新加坡6月1日 - 软件企业微软(MSFT.O)将向中国手机生产商小米出售约1,500项专利。这项交易对微软而言十分罕见，也成为两家企业开启长期合作模式的一部分。
该交易在周三宣布，其中亦包括一项专利交叉授权安排，且小米承诺在其手机和平板电脑上安装包括Office和Skype等微软软件。
两家公司都拒绝谈论该交易的财务细节。
小米高级副总裁王翔在交易公布前通过电话表示，这是两家企业之间一项非常重大的合作协议。
分析师称，小米雄心勃勃想在中国以外市场大展拳脚，此前却受阻于专利权保护问题，也担心陷入旷日持久的法律纠纷。
“这一交易可能使他们获得大量专利权足以进入西方市场，”英国分析师Sameer Singh称。“他们在中国市场的地位不断受到打击，甚至是来自低端安卓(Android)手机厂商的打击，目前看来拓展海外市场是必要之举。”
根据Strategy Analytics，小米手机第一季在中国的出货量较上年同期减少9%，市场份额从13%下滑至12%，不仅受到华为和三星(005930.KS)的挤压，也面临Oppo和Vivo等较小对手的追赶。
王翔表示，购买语音通讯、多媒体和云计算等微软专利，再加上该公司去年申请的约3,700项专利，是支持小米开展国际性扩张的重要一步。
小米稍早推出与谷歌合作研发电视机顶盒，是第一款面向美国市场的小米设备。小米还推出一款运行微软Windows操作系统的平板电脑。
微软企业副总裁Jonathan Tinter表示，将微软产品预装在小米设备中，进而与那些收入和教育水平较高的年轻小米用户建立联系，这是微软乐于看到的结果。他拒绝详谈双方专利交易细节，但称“整体而言，我们只与少数战略伙伴才会签订那样的协议”。
数年来，微软已和许多安卓设备厂商达成授权协议，但与中国制造商那里却没那么走运。
曾为微软提供谘询的专利问题专家Florian Mueller说，这桩交易很少见，因为微软很少真正出售专利，他补充道“或许微软发现，在涉及专利转让的广泛性协议中加入向小米收取安卓专利费的条款，操作起来更方便。”(完)
(编译 于春红/李婷仪 审校 郑茵)
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