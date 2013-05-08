微软延长对雅虎在美国市场单次搜索收入保证

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
路透旧金山5月7日 - 雅虎(YHOO.O)周二表示，关于微软(MSFT.O)与该公司间的搜索引擎合作，微软将延长提供营收保证。
雅虎在周二递交美国证券交易委员会(SEC)的文件中表示，美国市场单次搜索收入(revenue-per-search)保证在3月31日到期，现将延长一年，4月1日起生效。
雅虎周二还披露其持有的两项亚洲资产财报强劲。中国电子商务公司阿里巴巴集团去年第四季收入同比增长约80%，至18.4亿美元，雅虎对其持股24%。
雅虎日本去年第四季净利增长13%，至3.43亿美元，雅虎对其持股35%。
雅虎周二收盘报26.07美元，大涨3.6%。
雅虎和微软在2010年展开为期10年的合作，希望合作能更有力地与全球第一大搜索引擎谷歌(GOOG.O)竞争。不过并没有达到预期效果。
根据搜索合作条款，微软提供出现在雅虎网站的广告单次搜索收入保证长达18个月，2011年将这一保证延长至2013年3月。
瑞银集团分析师Eric Sheridan周二在给投资者的报告中称，在收入保证获得延长下，他对未来四个季度的总营收预估上调6,000万美元。(完)
(编译 王丽鑫;审校 张明钧)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。