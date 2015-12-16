亚股上扬且美元持坚 美联储周三或决议升息

路透东京12月16日 - 亚洲股市周三上扬，在美联储会议料决定升息前，美股上扬，提振市场人气；美元守住涨幅，之前美国公债收益率上扬，支撑美元上涨。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS升1.5%。

日经指数.N225涨1.9%，上证综指.SSEC小幅升0.4%。

该地区表现较好的股市中，澳股大涨1.9%。不过分析师警告，在今年最受瞩目的重大事件之一登场前，市场情绪紧张。

“接近收盘时如果市场抛售，我们也不会意外，因为投资者想要在美国利率决定出炉前平仓，”Australian Stock Report执行长Anthony D'Paul称。

美股方面，道琼工业指数.DJI周二涨0.9%，标准普尔500指数.SPX上扬1.1%。银行股领涨，该行业可能受益于升息。

美联储今日稍晚结束为期两日的政策会议时料将宣布升息，若真如此则将是近十年来首次升息，暗示扩张性货币政策开始退出历史舞台。

在预计升息一年多以后，外界认为这次升息基本上是板上钉钉的事，因此投资者目光集中在美联储明年收紧政策的步伐上。联储已经暗示，倾向于以循序渐进的方式升息。

“(美联储主席)叶伦应会强调明年进一步收紧政策取决于数据表现，并且肯定不会明显暗示下一次行动的时机。没有人能够确定在所有这些因素影响下美元将如何表现，但走势似乎肯定会很波动，”西太平洋银行资深策略师Sean Callow称。

美元指数.DXY报98.078，周二升0.6%。美元兑日圆JPY=持稳在121.70，进一步远离周一触及的六周低点120.35。欧元兑美元EUR=接近1.0900，之前自七周高点1.1060回落。

由于美国股市上涨削弱避险公债的吸引力，隔夜美国公债收益率上涨，支撑美元，而且美国消费者物价稳定，支撑了美联储升息预期。

大宗商品方面，油价在连涨两日后下滑。美国原油期货CLc1跌1.3%至每桶36.87美元。全球供应过剩担忧已经导致油价本周稍早跌至七年低位34.53美元。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3距离隔夜所及的一周低点每吨4,554美元不远。

美元走强令美元计价的金属对非美国投资者而言价格升高。

现货金XAU=在连跌两日后温和反弹至每盎司1,064.20美元，本月稍早曾跌至六点低点1,045.85美元，受美元走强和美国升息前景拖累。(完)