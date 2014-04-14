香港股市：恒指基本持平，投资者消化沪港通政策

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透北京4月14日 - 全球市场不确定性困扰香港投资者，港股早盘表现温和，开盘最初几个小时内，多数时间基本持平。
截至中午时分，恒生指数 上升0.1%至23,015.46点。恒生国企指数 下滑0.4%。
券商类股下跌，投资者锁定上周获利，并等待沪港通政策如何实施的进一步细节。
海通证券 跌3.5%，中信证券 下挫2.9%。
“很多香港券商还在努力搞清楚沪港通如何令他们获益，因此股价多是出于投机原因上下波动，”敦沛证券副总裁黄志阳表示。
五矿资源 跳升6.5%，升至12月初来最高盘中水准。此前嘉能可-斯特拉塔 宣布，已将秘鲁Las Bambas铜矿权益出售给五矿资源为首的一个财团，交易金额约为60亿美元。 (完)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。