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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 13:25 BJT

香港股市：恒指基本持平，投资者消化沪港通政策

路透北京4月14日 - 全球市场不确定性困扰香港投资者，港股早盘表现温和，开盘最初几个小时内，多数时间基本持平。

截至中午时分，恒生指数 上升0.1%至23,015.46点。恒生国企指数 下滑0.4%。

券商类股下跌，投资者锁定上周获利，并等待沪港通政策如何实施的进一步细节。

海通证券 跌3.5%，中信证券 下挫2.9%。

“很多香港券商还在努力搞清楚沪港通如何令他们获益，因此股价多是出于投机原因上下波动，”敦沛证券副总裁黄志阳表示。

五矿资源 跳升6.5%，升至12月初来最高盘中水准。此前嘉能可-斯特拉塔 宣布，已将秘鲁Las Bambas铜矿权益出售给五矿资源为首的一个财团，交易金额约为60亿美元。 (完)
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