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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 13:22 BJT

香港股市：恒指盘中小升，腾讯等权重股上涨提振大盘

路透北京4月17日 - 香港股市周四盘中录得温和涨幅，受到几个权重股涨势的提振。市况清淡，因投资者准备迎接即将到来的复活节长周末。

截至中午时分，恒生指数 上升0.2%至22,749.9点。恒生国企指数 上涨0.2%。

腾讯 上涨1.4%，对大盘影响最大。有消息称，腾讯将推出中国版Candy Crush Saga，这是一款King Digital Entertainment 备受欢迎的游戏。

电讯盈科 上涨1.3%，该公司此前表示，通过出售子公司盈大地产 逾900万股股票，筹资逾5,000万港元。

中国联通 上升1.2%，也提振大盘表现。

香港股市4月18日和4月21日将分别因耶稣受难日和复活节而休市。(完)
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