香港股市：盘中下跌，电信类股下挫拖累大盘

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透北京4月23日 - 香港股市周三下滑，受电信类股下挫拖累，此前中国最大的电讯运营商中国移动公布获利连续第三季下降。
截至中午时分，恒生指数 跌0.72%至22,565.89点。恒生国企指数 下挫1.1%。
中国移动 股价下滑2.5%，此前宣布今年首季度的净利按年下跌9.4%，因低用量用户增加、资费调整等因素拖累业绩表现。
中国联通 也受该消息打击下跌2.3%。
腾讯 上涨1.9%，腾讯旗下备受欢迎的社交应用--微信--是导致中移动获利下滑的部分原因。(完)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。