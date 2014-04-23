版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 13:01 BJT

香港股市：盘中下跌，电信类股下挫拖累大盘

路透北京4月23日 - 香港股市周三下滑，受电信类股下挫拖累，此前中国最大的电讯运营商中国移动公布获利连续第三季下降。

截至中午时分，恒生指数 跌0.72%至22,565.89点。恒生国企指数 下挫1.1%。

中国移动 股价下滑2.5%，此前宣布今年首季度的净利按年下跌9.4%，因低用量用户增加、资费调整等因素拖累业绩表现。

中国联通 也受该消息打击下跌2.3%。

腾讯 上涨1.9%，腾讯旗下备受欢迎的社交应用--微信--是导致中移动获利下滑的部分原因。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐