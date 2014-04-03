香港股市：恒生国企指数触及六周高位，受中国加快铁路建设消息带动

路透上海4月3日 - 在香港上市的中资股票周四上涨逾1%至六周高位，铁路类股受到提振，因此前中国政府宣布增加铁路基础设施投资，以帮助提振经济。

有消息称，中国大陆投资者可能获得更多从香港证交所购买股票的机会，这亦支撑港股。

截至中午时分，恒生国企指数 上涨1.2%，触及2月20日来盘中高点。恒生指数 上扬0.4%至22,611.72点。

香港交易及结算所有限公司 称，正在与中国内地证交所就内地与香港市场可能建立互联互通进行洽谈。若达成协议将允许投资者通过港交所购买在内地上市的股票。

中国国务院周三召开常务会议表示，将设立铁路发展基金，加快铁路尤其是中西部铁路建设。今年全国铁路预计投产新线6,600公里以上，比去年增加1,000多公里。常务会议指出，其中国家投资近80%将投向中西部地区。