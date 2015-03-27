国际油市：也门冲突及伊朗可能达成核协议对短期供应影响甚微--高盛

路透新加坡3月27日 - 高盛 表示，沙特等国在也门(叶门)发动空袭，以及伊朗若达成核协议可能导致针对该国的制裁举措放松，对短期原油供应都不会有什么影响。

3月稍早油价下滑，部分原因是伊朗与世界大国达成核协议的可能性增加。但油价本周飙升，因沙特及其海湾盟国在也门发动空袭。

“我们预计这两个事件都对短期供应影响甚微，2015年第二季原油库存将继续增加。长期来看，伊朗若达成核协议，将导致石油输出国组织(OPEC)原油供应增加，但取消制裁的时间仍不确定，”高盛在昨日致客户的报告中说。

“也门是产油小国(2014年日产量为14.5万桶)，油价上涨主要是因为冲突可能升级以及也门临近曼德海峡(Bab el-Mandeb)...若该海峡遭封锁则将影响每日380万桶的原油和油品运输，”高盛指出，但补充称油轮可以选择绕行非洲。

对于伊朗，高盛认为就算达成协议，伊朗原油出口在今年下半年之前也不会增加。(完)