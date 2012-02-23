中东棋局--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月23日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

叙利亚爆发内战，埃及则倒退回流血冲突的无政府状态，看来中东地区连一丁点的和平希望都相当渺茫。然而，相较于伊朗正在上演的戏码，前述两件大事也只能算是前戏而已──至少以全球经济受冲击的角度观之是如此。

简单来说，当前的问题在於阻止伊朗发展核武，或更糟的核武浓缩铀设施，不过机会就快消失了。有多快呢？对美国来说，可能在二○一三或一四年；但对以色列来说，机会消失得会更快。

以色列欠缺美国强大的军事力量，也是伊朗核子武器最可能的潜在攻击目标，以色列的焦虑可想而知。大部分的军事分析家认为，以色列攻击伊朗核武设备的机会，将在一二年消失。因为伊朗目前正忙着藏匿核武设备，一旦伊朗完成部署，除非动用掩体炸弹，否则将无法摧毁那些核武。

而美国也将在今年十一月举行总统大选，以色列应该不会选在靠近大选前夕才采取攻击行动，那会让美国总统颜面无光；同时，他们比较可能在大选之前，而非选後，去取得欧巴马总统的支持，因为美国选民肯定也会欢迎这样的行动。综合以上局势，以色列将避开大选敏感时刻，提前在今年夏季发动攻击，会是最合理的推断。

伊朗人似乎很有把握能直接威胁到美国，甚至扬言要关闭占全球二○％石油运输咽喉的荷姆兹海峡。然而，一旦伊朗真的关闭荷姆兹海峡，受创最深的将会是伊朗自身；因此伊朗人应该只是试图恐吓市场，拉抬油价而已。

伊朗正遭受严重的经济制裁，如果这麽干，可以让事情变得失控之前，拉高石油出口。此外，伊朗在中东地区也日益孤立无援，其最亲密的盟友叙利亚总统阿塞德，可能很快就要下台。

最近伊朗发生四起核子科学家被暗杀事件，继而以色列外交官在国外遭暗杀未果，这更进一步显示，真主党内部的混乱；真主党是伊朗和叙利亚支持的军事组织，被视为伊朗的国际打手。

以色列的攻击若要成功，就需要美国的助力，但这种期待不太可能很快实现，尤其今年是大选年。这样的攻击行动，牵涉到长达一千英里以上的空袭，以及海军潜舰的飞弹攻击；而且船舰的飞弹无法载运足够的掩体炸弹。因此，以色列大概只能摧毁多数藏匿核武掩体的入口，有些地方受损会较为严重。最理想的结果是，让伊朗的核武计画倒退回三至五年前的水准。

过去以色列也对叙利亚干过同样的事，空袭其核武设备；如今，叙利亚政权可望垮台，所以伊朗也可能会发生同样的事；特别是在经济制裁下，可望进一步削弱伊朗重建核武设备的能力。

目前中东主要的角色──美国、以色列和伊朗，都在盘算着对方会怎麽出手？什麽时间出手？一旦以色列空袭伊朗，可以肯定的是，到时，油价会涨得很高很高很高。(完)

--整理 董永年

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

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