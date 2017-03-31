美的集团去年净利同比增长16% 创新及自动化等为今年投资重点

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海3月31日 - 中国家电大厂--美的集团(000333.SZ)周五公告，2016年公司实现净利润146.84亿元人民币，同比增长16%。今年投资重点在于科技创新、品质改善、机器人与自动化系统等，同时积极关注全球产业并购投资机会。
公告并称，2016年公司实现营业总收入1,598.42亿元，同比上升15%；整体毛利率27.39%，同比提升1.47个百分点。
自去年起，美的集团完成一系列海外并购，包括日本东芝(6502.T)的家电业务、意大利中央空调企业CLIVET、美国吸尘器企业EUREKA、以及世界领先的机器人制造商德国库卡(KUKA)集团(KU2G.DE)，今年2月又完成了以色列运动控制及自动化解决方案企业高创(Servotronix)的并购。
美的集团股票周四收报33.13元，最近三个月累计上涨17.6%。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。