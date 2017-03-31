版本:
中国
中国财经 | 2017年 3月 31日 星期五 09:07 BJT

美的集团去年净利同比增长16% 创新及自动化等为今年投资重点

路透上海3月31日 - 中国家电大厂--美的集团(000333.SZ)周五公告，2016年公司实现净利润146.84亿元人民币，同比增长16%。今年投资重点在于科技创新、品质改善、机器人与自动化系统等，同时积极关注全球产业并购投资机会。

公告并称，2016年公司实现营业总收入1,598.42亿元，同比上升15%；整体毛利率27.39%，同比提升1.47个百分点。

自去年起，美的集团完成一系列海外并购，包括日本东芝(6502.T)的家电业务、意大利中央空调企业CLIVET、美国吸尘器企业EUREKA、以及世界领先的机器人制造商德国库卡(KUKA)集团(KU2G.DE)，今年2月又完成了以色列运动控制及自动化解决方案企业高创(Servotronix)的并购。

美的集团股票周四收报33.13元，最近三个月累计上涨17.6%。(完)

参看详情，可点选深圳证券交易所网站 (here)

(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐