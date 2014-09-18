美的集团取代新希望成为A股上市家族企业榜首--福布斯

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透上海9月18日 - 据福布斯中文版最新发布的2014年中国家族企业调查报告，美的集团(000333.SZ)取代新希望(000876.SZ)成为今年A股上市家族企业榜首；而碧桂园(2007.HK)和国美电器(0493.HK)成为在港上市的最大中国内地家族企业的前两位。
福布斯所认定的家族企业是企业所有权或控制权归家族所有，以及至少有两名或以上的家族成员在实际参与经营管理的企业，以年度营收排名。截止7月底，在2,528家A股上市公司中，有747家民企为符合条件的家族企业。
在A股和港交所均有上市的比亚迪集团(1211.HK)(002594.SZ)在两地排名中都占据了第三的位置。在A股家族企业排名中，三一重工(600031.SS)和九州通(600998.SS)排在第四和第五位。
报告指出，这些上市家族企业近两年最明显的特征为，企业的格局步入成熟，第一代创始人年龄渐长，越来越多的二代进入企业，父子/母子关系比例的增长在所有亲属关系中最为活跃。
另外一个特征是，家族企业中的亲属关系呈现多样化，单一亲属关系比例不断减少。具体来看，一方面随着产业扩张，更多的家庭成员开始分享股权、介入分管企业；另一方面则是二代的不断加入，越来越多的姻亲成员也开始参与到家族企业中。
从过去三年来看，在所有747家A股上市家族企业中，完成二代接班的企业有74家，占比9.9%，一二代交接的步伐仍在加快。而且在今年调查中，二代掌权的家族企业表现抢眼，其净利润以两位数增长(11.5%)，遥遥领先于一代掌权的企业盈利业绩(2.5%)。
而香港上市的二代接班者们依旧令人失望。尽管过去一年的业绩颓势在A股市场上也非常明显，但相较A股接班二代的业绩情况，港股二代接班企业的净利润复合增长率继去年之后继续下滑，为-13.2%。当然，这和在香港上市的内地民营企业中二代接班数量较少也有关系。
从行业集中度来看，机械设备为家族企业中历年不变的第一大行业，化工、医药生物等行业也保持了固有的热度。从行业性质来看，香港上市的内地企业产业类型比较多元化，行业大多集中在消费品、原材料和房地产行业。而在科技、互联网等新兴经济领域的家族企业极少，很多家族企业尚未能搭乘互联网经济的高速列车，企业成长增速迟缓。
在本次调研的747家上市家族企业中，86%的家族仍牢牢地将股权与经营权掌握在手，家族核心人同时也是企业的所有者。类似三一重工董事长梁稳根偏离传统父传子的继承模式，将经营大权交付于外姓职业经理人的家族企业目前约有100家。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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