美的将在周四对德国库卡集团发出收购要约--消息

路透法兰克福6月14日 - 两位知情人士周二告诉路透，中国美的集团(000333.SZ)准备在周四对德国工业机器人制造商库卡集团(Kuka)(KU2G.DE)发出收购要约。

美的曾表示，希望在库卡集团持股不低于30%，其收购计划对目标的估值将为45亿欧元(50亿美元)。按照德国的收购法律，美的若达成这一目标，就必须对库卡集团发起全面收购。

周二稍早德国政府的消息人士告诉路透，美的希望持股比例不超过49%，并购后超过这个门槛的股份将再度卖出。

但知情人士表示，美的在周四将要公布的收购文件中暂时不会涉及持股上限的承诺。

美的拒绝对此置评。

美的声明称，“美的明确表示，希望在库卡持股为30%以上这样有意义的比例。最终的持股水平将取决于库卡股东对售股的参与程度。”

德国工程集团Voith持有库卡25%股份，富豪企业家Friedhelm Loh持有10%，两家均拒绝置评。

库卡股价周二收跌3.35%报102.45欧元。(完)