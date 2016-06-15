美的将在周四对德国库卡集团发出收购要约--消息

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透法兰克福6月14日 - 两位知情人士周二告诉路透，中国美的集团(000333.SZ)准备在周四对德国工业机器人制造商库卡集团(Kuka)(KU2G.DE)发出收购要约。
美的曾表示，希望在库卡集团持股不低于30%，其收购计划对目标的估值将为45亿欧元(50亿美元)。按照德国的收购法律，美的若达成这一目标，就必须对库卡集团发起全面收购。
周二稍早德国政府的消息人士告诉路透，美的希望持股比例不超过49%，并购后超过这个门槛的股份将再度卖出。
但知情人士表示，美的在周四将要公布的收购文件中暂时不会涉及持股上限的承诺。
美的拒绝对此置评。
美的声明称，“美的明确表示，希望在库卡持股为30%以上这样有意义的比例。最终的持股水平将取决于库卡股东对售股的参与程度。”
德国工程集团Voith持有库卡25%股份，富豪企业家Friedhelm Loh持有10%，两家均拒绝置评。
库卡股价周二收跌3.35%报102.45欧元。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)