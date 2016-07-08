美的称库卡接受要约收购的股份占比达43.74% 其持股超50%

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透上海7月8日 - 外界关注的中国美的集团(000333.SZ)收购德国工业机器人生产商库卡(KU2G.DE)已有新进展。据美的集团披露，截止周三晚间，接受要约收购的库卡集团股份占比已达43.74%，加上美的集团原先持股，美的集团持有库卡集团股份将超过50%。
公告显示，截止周三晚，接受本次要约收购的库卡集团股份数量为1,739.73万股，占比约为43.74%，要约收购前美的集团已持有库卡集团13.5%股权。
据美的集团此前披露的要约收购方案，美的通过境外全资子公司MECCA以现金全面要约收购库卡集团股份，每股要约收购价格115欧元。通过本次收购，美的最低意图持股比例达到30%以上。若除了MECCA外库卡其余股东均接受要约，本次收购总价为292亿元人民币。
6月底，美的集团与库卡签署投资协议，有效期七年半，主要内容包括：美的没有促使库卡退市或对其进行重组的意愿；承诺不会促使库卡现有全球员工人数改变、关闭基地或任何搬迁行动；将支持库卡包括在拓展中国市场和工业4.0业务在内的战略计划。
库卡集团周四收报107.9欧元，涨0.37%；美的集团收报24.44元人民币。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。