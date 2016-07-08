美的称库卡接受要约收购的股份占比达43.74% 其持股超50%

路透上海7月8日 - 外界关注的中国美的集团(000333.SZ)收购德国工业机器人生产商库卡(KU2G.DE)已有新进展。据美的集团披露，截止周三晚间，接受要约收购的库卡集团股份占比已达43.74%，加上美的集团原先持股，美的集团持有库卡集团股份将超过50%。

公告显示，截止周三晚，接受本次要约收购的库卡集团股份数量为1,739.73万股，占比约为43.74%，要约收购前美的集团已持有库卡集团13.5%股权。

据美的集团此前披露的要约收购方案，美的通过境外全资子公司MECCA以现金全面要约收购库卡集团股份，每股要约收购价格115欧元。通过本次收购，美的最低意图持股比例达到30%以上。若除了MECCA外库卡其余股东均接受要约，本次收购总价为292亿元人民币。

6月底，美的集团与库卡签署投资协议，有效期七年半，主要内容包括：美的没有促使库卡退市或对其进行重组的意愿；承诺不会促使库卡现有全球员工人数改变、关闭基地或任何搬迁行动；将支持库卡包括在拓展中国市场和工业4.0业务在内的战略计划。

库卡集团周四收报107.9欧元，涨0.37%；美的集团收报24.44元人民币。（完）