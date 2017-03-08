美的集团将工业自动化作为第二主营 转型为全球科技集团

路透上海3月8日 - 中国家电大厂--美的集团(000333.SZ)周三在上海发布其最新发展战略，将机器人和工业自动化列为未来第二主营业务，目标是成为一家全球领先的消费电器、暖通空调、机器人及工业自动化系统的科技集团。

美的集团副总裁顾炎民在新闻会间隙接受采访时，否认了有关美的将收购东芝半导体业务的报导，并称，在经历近阶段一系列并购后，美的在全球的战略布局已基本完成。

“随着库卡、高创等的成功并购，美的在全球的布局已基本完成。”他表示，美的正逐步中国家电企业向全球化科技集团转变。今年开始，美的集团的海外业务收入将超过国内市场。

自去年起，美的集团已完成一系列海外并购，包括日本东芝(6502.T)的家电业务、意大利中央空调企业CLIVET、美国吸尘器企业EUREKA、以及世界领先的机器人制造商德国库卡（KUKA）集团(KU2G.DE)，今年2月又完成了以色列运动控制及自动化解决方案企业高创（Servotronix）的并购。

传统家电已是红海，而以机器人为代表的智能制造正进入快车道。据国际机器人联合会预计，2015年中国每万名工人有36台机器人，预计2020年将升至150台，全球自动化密度排名将从第28名提升到全球前十。

美的将机器人及工业自动化作为未来其“第二跑道”，库卡将作为主体，在机器人本体生产、工业自动化方案、系统集成以及智能物流等领域全面布局，高创将充实在运动控制和伺服电机等专业领域的技术储备和产品储备。未来美的将进一步整合内部资源，全面打通包括机器人、自动化生产、自动化物流、工业服务等环节的新产业链。

“我们现在中国市场已排名前三，目标是到2020年成为市场份额第一。”库卡首席执行官（CEO）Till Reuter表示，美的新产业链的形成，对库卡亦是利好。库卡将面对需求日益扩大、多元化的中国市场，会有更广阔的发展空间。

在传统家电领域，美的集团将努力打造智能家居产品。周三美的在新闻会现场演示的智能厨房整体解决方案，将是近阶段公司智慧家居战略落地的重要成果。

美的集团在1月举办的公司经营年会上指出，今年将以以库卡为平台，围绕工业机器人、商用机器人、服务机器人和人工智能进行布局；并构建国际化体系和能力，推进全球区域扩张，包括现有区域的经营改善和业务增长，进入战略性市场，加大海外业务比例。

**否认并购东芝半导体业务**

对于外媒有关美的将收购东芝半导体业务的报导，顾炎民回应称，“我们没有参与探讨东芝半导体业务（并购），媒体可能误读了。”

日本媒体周三稍早有报导称，美的集团高管表示，公司有意收购东芝的芯片业务。

东芝为全球第二大NAND闪存芯片生产商，仅次于韩国三星电子(005930.KS)。核电业务的巨亏，导致东芝深陷财务危机，东芝1月底宣布出售其主要收入源芯片业务的多数股权，台湾富士康（鸿海）集团、韩国SK海力士(000660.KS)等有意入股东芝芯片业务。据日媒此前报导，台积电(2330.TW)(TSM.N)、苹果<AAPL.O及私募基金银湖等亦有可能入股。（完）