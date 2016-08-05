（更正）专访：中国美的今年B2B业务可达300亿元 人民币下行助益收入--董事长（7月28日）

2016年5月18日，图为在北京拍摄的一家商店拍摄的美的企业标识。 REUTERS/KIM KYUNG-HOON

(更正：内文首段“摩托车”有误，应为“电机”。)

记者 石秉昆

路透深圳7月28日 - 把创新做为企业发展新动力的民营家电企业--美的集团(000333.SZ)，正在向B2B、通用机器人等业务新方向拓展。集团董事长方洪波近日透露，除了美的家电业务外，其B2B的规模今年有望达至300亿人民币左右，主要包括电机、中央大型空调等领域。

他在接受路透专访时还表示，由于该集团一半以上的收入已来自海外市场，因此人民币贬值对公司整体盈利的结构、收入的增长都是有利的；但由于公司收入的币种已多达27个，人民币汇率的波动也对企业控制汇率风险提出了较高的要求。

“现在我们讲的创新驱动有两个领域，一个是我们现有的家电领域，另外就是新的业务，主要通过新发展、并购来实现。”他称，通过近几年的摸索，机器人业务也已成为该集团的另一个业务核心。不仅仅用于功能方面，未来还包括应用在商用、服务等领域。

对于美的原有业务的创新，方洪波指出，一个是M-Smart系统，另外就是智能制造，就是把所有的价值链全部适应数字化。

“现有家电业务之外的创新，就是要进入一些新的业务，要做资本投资这样的领域，包括新的发展、并购都是这样的领域。”方洪波称。

美的成立于1968年，从做风扇、空调开始，凭借成本优势逐渐发展起来。2010年之前，所有投资方向都是去扩大生产基地、工厂、建厂房等寻求发展。但从2010年、2011年开始，即大规模投入研发、研究。

“2015年，美的是包括全世界家电领域里，专利数最多的，全世界我们是最多的，就说明我们的投入有成效。”他称。

**市场化是企业发展的核心**

从民营企业做到上市公司，方洪波对市场化的认识甚为深刻。他介绍，美的从1981年开始到现在，基本上是靠自己在市场经济中发展起来的。政府的支持会有，比如解决小孩上学问题和发展的环境问题。但从产业支持、金融、融资这些方面，美的是没有什么优惠的，都是靠自主发展起来。

“到现在为止，我们没有从政府得到什么优惠的贷款，所有这些我们都没有，我们非常市场化。”方洪波称。

他指出，企业还是要靠市场化发展，中国家电和空调行业能够在全世界占有一席之地，就是因为中国家电行业一开始是开放的，是竞争的，让这些企业在全世界的范围内竞争。 “我们的业务和收入结构就是全球性的，整个收入有一半来自海外，目前欧盟区的一些变化，暂时还没有对我们产生影响。”他表示。

**人民币下行有利公司**

在美的集团的大楼里，随时可以看见外籍员工进进出出。当知道美的集团每天结算货币的种类高达27种、50%以上的年收入来自海外市场时，很容易理解这种工作状态就是一种常态。

方洪波指出，因为美的集团已有50%的收入来自海外，人民币向下行对美的集团整体盈利的结构、收入的增长是有利的。

“今年1到6月份我们海外的收入增长了13个点，这个是有利的。因为它有利于我们的产品卖到更高端的市场而且更加有竞争力。”他介绍称，该集团每天结算的货币种类高达27种，所以很多管理资金结构的员工，都是全球化的人才。

“但波动性给我们汇率的管理带来压力，如何控制汇率的风险是我们非常大的一个挑战。给我们带来的复杂度有很多。”他表示。

对于中国企业走向海外，他指出，走向海外不是那么简单，不是那么容易。他以美的为例：首先有广泛的业务，从1985年开始，从风扇就卖到海外，然后再是空调；此外还包括与当地企业的合作，而非仅仅是代加工。

“到了第三个阶段，就要对全球化的业务有了解和战略布局，你还得有全球化的交易能力。”他称。

美的集团此前要约收购德国工业机器人公司--库卡KU2Gn.DE，共计持有库卡集团股份比例高达到85.69%。（完）