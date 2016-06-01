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国际财经 | 2016年 6月 1日 星期三 18:45 BJT

德国政府力争向库卡另起收购要约 对抗中国美的集团出价

路透柏林6月1日 - 德国经济部长加布利尔周三表示，德国政府正在试图协调，安排对工业机器人制造商库卡集团(Kuka)(KU2G.DE)提出另一个收购要约，对抗中国美的集团(000333.SZ)的45亿欧元收购出价。

随着中国努力朝高科技工业大国转型，库卡成为中国买家收购名单上最新也是最大的德国工业科技集团。

“现在正在设法促成另一个收购提议。这是否能够具体成形，还有待观察，”加布利尔在柏林向记者表示，并不存在任何同意交易的“约定”。(完)

(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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