德国政府力争向库卡另起收购要约 对抗中国美的集团出价

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透柏林6月1日 - 德国经济部长加布利尔周三表示，德国政府正在试图协调，安排对工业机器人制造商库卡集团(Kuka)(KU2G.DE)提出另一个收购要约，对抗中国美的集团(000333.SZ)的45亿欧元收购出价。
随着中国努力朝高科技工业大国转型，库卡成为中国买家收购名单上最新也是最大的德国工业科技集团。
“现在正在设法促成另一个收购提议。这是否能够具体成形，还有待观察，”加布利尔在柏林向记者表示，并不存在任何同意交易的“约定”。(完)
(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。