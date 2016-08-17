德国经济部同意中国美的集团收购库卡--报导

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林8月17日 - 德国巴伐利亚广播公司(Bayerischer Rundfunk)周三报导，德国经济部将核准中国美的集团(000333.SZ)收购工业机器人大厂库卡集团(Kuka)(KU2G.DE)。
由于库卡被视为在这个重要产业的德国代表企业，德国政府曾试图达成协议，使美的集团在库卡的持股不超过49%。但之后库卡的主要德国股东决定出售持股，令德国政府的计划破灭。
美的集团在8月8日表示，持有库卡94.55%的股权。
巴伐利亚广播公司引述经济部发言人称，经济部已检视该收购案，决定不提出任何阻挠的正式程序。
根据报导，经济部表示，德国的国家安全利益并未因该收购案而受到损害。
尚无立即取得德国经济部评论。(完)
(编译 蔡美珍；审校 刘秀红)
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