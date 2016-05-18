中国美的集团出价欲增持德国Kuka股权 估值约50亿美元

路透法兰克福5月18日 - 中国家电大厂美的集团(000333.SZ)周三提出欲收购德国工业机器人制造商Kuka AG(KU2G.DE)，这是中国投资者企图取得德国先进工业科技控制权的最新出击。

美的集团提出每股115欧元收购价，对Kuka的估值约在45亿欧元(50.7亿美元)，与周二收盘价84.41欧元相比，溢价幅度达36%。受此消息影响，Kuka股价飙涨逾30%。

Kuka是全球最大工业机器人生产商之一。

美的集团表示，希望保留Kuka的经营团队，不打算安排Kuka下市。

美的集团负责国际事务的副总裁顾炎民向路透表示，这宗收购案的主要支撑理由之一在于劳工成本上扬，因此提高效率对于业务增长及整体中国经济变得更加重要。

Kuka周三股价一度跳涨35.5%，至纪录高位。

Kuka有三个大股东，德国企业家Friedhelm Loh持股10%，Voith Group持股25.1%。

Kuka新闻稿称，美的集团将邀请主要德国股东继续投资。

顾炎民表示，美的集团认为出价非常有吸引力，但乐见任何股东愿意继续投资Kuka，美的集团目标是在Kuka成为重要投资者，因此希望至少持股30%。

美的集团表示，已在Kuka持股13.5%，希望将持股提高至30%以上，成为最大股东。

根据德国收购法令，凡股东在上市公司持股超过30%，则需向所有股东提出收购要约。(完)