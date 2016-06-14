美的集团希望持有库卡的股权不超过49%--德国消息（更新版）

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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路透柏林6月14日 - 德国执政联盟的消息人士周二表示，中国美的集团(000333.SZ)希望在德国工业机器人制造商库卡集团(Kuka)(KU2G.DE)的持股比例不超过49%，并购后超过这个门槛的股份将再度卖出。
这位匿名的政府消息人士称，这将使库卡集团得以保留一家强大的德国主要投资者。
1014GMT，库卡股价跌2.2%至103.65欧元，跌幅在德国小型股指数成分股中居前，该指数跌1.1%。美的计划以每股115欧元(128.97美元)收购库卡股份。
库卡已成为最新也是最大一家被中国买家看中的德国工业技术集团，该交易引发了围绕中国在欧洲并购的激烈辩论。
美的称，希望持有的库卡股份不低于30%。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。