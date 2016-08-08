美的集团结束要约收购库卡 将持有后者94.55%股份

人民币小幅收升 特朗普就任在即市场观望气氛渐浓
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透上海8月8日 - 中国家电大厂--美的集团(000333.SZ)近日已结束要约收购德国工业机器人大厂库卡集团(KU2G.DE)，在计入收购前已持有的股份后，美的集团共将持有库卡集团94.55%股权。
公告显示，截止上周四（8月4日），在为期两周的额外要约期内，美的集团新增约352.35万股库卡集团股份，本次接受要约收购的股份占比提高至81.04%。以每股115欧元要约收购价计算，美的集团在额外要约期内增加投入约4亿欧元。
美的集团原本持有库卡集团13.51%股权，6月底开始要约收购库卡集团股份。截止7月16日要约期结束，接受要约收购的股份达2,871万股，占库卡总股本的72.18%。根据进程安排，要约期结束后有两周的额外要约期，可让之前未接受要约的股东继续决定是否接受要约，额外要约期于8月3日结束。
库卡是全球四大机器人生产厂商之一，汽车工业是其最重要的市场，其与ABB、日本安川电机(6506.T)和Fanuc(6954.T)齐名。
美的集团董事长方洪波近日在接受路透专访时表示，中国已是全球最大的机器人市场，未来工业机器人的需求增长会很快，还会衍生至商用机器人。库卡在中国市场将大有作为，目标是2020年在中国市场营收由目前的逾4亿欧元增至10亿欧元。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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