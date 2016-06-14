美的集团寻求收购德国库卡49%股权--报载

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透柏林6月13日 - 德国商报(Handelsblatt)周一援引德国未具名的政府消息人士报导，中国美的集团(000333.SZ)只寻求购买德国工业机器人制造商库卡(Kuka)(KU2G.DE)49%的股权。
库卡是美的的收购目标，这在欧洲激起有关中国企业收购的热烈辩论，一些德国政界人士呼吁对收购采取更严格的限制。
“美的已明确声明，打算拥有库卡高于30%的股权，”美的发言人称。“我们持股的最终比例将取决于库卡股东愿意卖出多少股权。”
德国总理梅克尔在她周一出访北京期间表示，德国对来自中国的投资基本持开放态度，但德国希望中国也能对外开放，提供对等的投资条件。
德国商报报导称，库卡将继续由一位关键的德国股东控股，而不会让美的持有多数股权，报导并称库卡执行长Till Reuter将支持此一解决方案。
德国经济部拒绝就此置评，库卡公司没有立即回覆寻求评论的请求。(完)
(编译 白云; 审校 张明钧)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。