美的集团寻求收购德国库卡49%股权--报载

路透柏林6月13日 - 德国商报(Handelsblatt)周一援引德国未具名的政府消息人士报导，中国美的集团(000333.SZ)只寻求购买德国工业机器人制造商库卡(Kuka)(KU2G.DE)49%的股权。

库卡是美的的收购目标，这在欧洲激起有关中国企业收购的热烈辩论，一些德国政界人士呼吁对收购采取更严格的限制。

“美的已明确声明，打算拥有库卡高于30%的股权，”美的发言人称。“我们持股的最终比例将取决于库卡股东愿意卖出多少股权。”

德国总理梅克尔在她周一出访北京期间表示，德国对来自中国的投资基本持开放态度，但德国希望中国也能对外开放，提供对等的投资条件。

德国商报报导称，库卡将继续由一位关键的德国股东控股，而不会让美的持有多数股权，报导并称库卡执行长Till Reuter将支持此一解决方案。

德国经济部拒绝就此置评，库卡公司没有立即回覆寻求评论的请求。(完)