库卡集团盼就保留德国工作岗位与美的取得协议--消息

路透慕尼黑6月16日 - 一位知情人士周四称，德国工业机器人制造商库卡集团(KU2G.DE)致力取得中国家电制造商美的集团(000333.SZ)的正式协议，希望美的在收购库卡后，能保留德国的工作岗位和位址。

消息人士说，这类协议的效力持续“远超过”三至五年，在德国是常有的。

美的集团周四稍早正式提出以45亿欧元(50亿美元)收购库卡集团，并承诺维持库卡的位址、就业水平、品牌和智能产权。

库卡在德国约有4,500名员工，其中约3,500名在德国南部奥格斯堡的总部工作。

消息人士还表示，库卡目标瞄准与美的签订一份协议，保留总部的研发部门多数。

“让核心活动留在奥格斯堡很重要。”消息人士说。

库卡目前在总部有逾500名研发人员。在中国则有约50名研究工程师为库卡工作，但他们主要是通过特定客户应用工作。这个小组在美国和匈牙利也有一些研发活动。

消息人士称，库卡希望就战略和数据保护签订具约束性的协议。(完)