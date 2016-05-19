美的集团拟贷款不超过50亿欧元支持Kuka收购案

路透上海5月19日 - 中国家电零售大厂--美的集团(000333.SZ)周三晚公告称，公司境外全资子公司Mecca已向德国库卡集团(KU2G.DE)发起要约收购，美的集团拟向境内外金融机构贷款不超过50亿欧元来支持该项收购。

公告显示，美的集团目前持有库卡集团约13.5%股份，公司意图获得后者超过30%股份，将触发要约收购义务。若库卡全部股东接受每股115欧元的要约收购报价，美的预计最高将支付不超过40亿欧元，收购资金来源为银团贷款及公司自有资金。

美的公告称，拟提请股东大会授权董事会办理上述融资及相关担保事宜，包括确定融资方案和担保方案、确定本交易各交易步骤的实施进度及顺序、办理或取得上述融资及担保交易涉及的各项外部手续。

本次收购后，美的与库卡集团将联合开拓广阔的中国机器人市场，并通过优势互补与协同效应，有效提升美的集团业务多样性、全球业务布局及盈利能力。未来美的计划在工业机器人和生产自动化领域每年投资10亿元人民币，库卡将帮助美的进一步升级生产制造与系统自动化，并将自动化制造解决方案向全国一般工业企业推广。

另外，美的集团子公司安得物流将极大受益于库卡集团子公司瑞士格领先的物流设备和系统解决方案，提升物流效率，拓展第三方物流业务。

在美的收购计划宣布后，库卡集团周三收报104欧元，涨23.21%，日高为114.4欧元。（完）