中国美的集团将向德国Kuka提出收购报价--消息人士

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透法兰克福5月17日 - 三位熟知此事的消息人士周二对路透表示，中国家电厂商美的集团(000333.SZ)接近对德国工业机器人制造商Kuka AG (KU2G.DE)提出收购报价。
美的集团在2月时将对Kuka的持股比重提高至10.2%，当时表示希望继续增加持股。
其中两位消息人士进一步表示，美的集团可能最快在周三出价，Kuka视该出价为不请自来但并非敌意的举动。
华尔街日报引述消息人士率先报导称，美的集团正接近提出约每股114欧元的报价，对Kuka的估值约为44亿欧元。
Kuka不予置评。
目前尚无法联系到美的集团置评。
Kuka在德国股市收升12%至97欧元。
Voith Group是Kuka的最大股东，持有25.1%的股权。SWOCTEM GmbH则持股10%。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)