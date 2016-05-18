中国美的集团将向德国Kuka提出收购报价--消息人士

路透法兰克福5月17日 - 三位熟知此事的消息人士周二对路透表示，中国家电厂商美的集团(000333.SZ)接近对德国工业机器人制造商Kuka AG (KU2G.DE)提出收购报价。

美的集团在2月时将对Kuka的持股比重提高至10.2%，当时表示希望继续增加持股。

其中两位消息人士进一步表示，美的集团可能最快在周三出价，Kuka视该出价为不请自来但并非敌意的举动。

华尔街日报引述消息人士率先报导称，美的集团正接近提出约每股114欧元的报价，对Kuka的估值约为44亿欧元。

Kuka不予置评。

目前尚无法联系到美的集团置评。

Kuka在德国股市收升12%至97欧元。

Voith Group是Kuka的最大股东，持有25.1%的股权。SWOCTEM GmbH则持股10%。(完)