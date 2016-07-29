美的携手库卡拓展中国机器人市场 抓住产业爆发期--董事长

路透上海7月29日 - 中国家电大厂美的集团(000333.SZ)并购德国工业机器人大厂库卡集团(KU2G.DE)已近尾声。美的集团董事长方洪波近日表示，双方将联手拓展中国机器人市场，抓住中国未来高速增长的机器人产业的爆发期。

他在接受路透专访时称，中国已是全球最大的机器人市场，未来工业机器人的需求增长会很快，还会衍生至商用机器人。库卡在中国市场将大有作为，目标是2020年在中国市场营收由目前的逾4亿欧元增至10亿欧元。

据国际机器人联合会（IFR）数据，2015年中国工业机器人销售6.7万台。按每万名工人机器人密度测算，中国目前在全球排名第28位。中国正计划将2020年的机器人密度由2015年的35台提升至150台，排名升至全球前十。

“中国的资本加上德国专业化的公司，我们一起合作可以抓住中国的机器人未来迅速增长的市场，这个本身就是机遇和机会，而且是很大的资本与实业的结合。”他说。

他指出，美的对于汽车领域之外的制造业，有着深刻的理解，且有大量的应用，所以美的要把这个优势跟库卡的专业性优势结合起来，能够把中国机器人市场的增长机遇抓住。

根据美的公告，美的和库卡将联手进入生产制造及系统自动化领域，美的子公司安得物流与库卡子公司瑞士格将联手拓展第三方物流市场。

美的集团6月底开始以每股115欧元价格要约收购库卡集团股份，截止7月16日要约期结束，接受要约收购的股份达2,871万股，占库卡总股本的72.18%，加上美的集团原有持股，美的集团持有库卡股份比例达到85.69%。根据进程安排，要约期结束后有两周的额外要约期，可让之前未接受要约的股东继续决定是否接受要约，额外要约期将于8月3日结束。

库卡是全球四大机器人生产厂商之一，汽车工业是其最重要的市场，其与ABB、日本安川电机(6506.T)和Fanuc(6954.T)齐名。不过近年来全球汽车工业产量增速放缓，库卡业务面临更激烈的竞争。

美的集团早已开始在机器人领域布局，机器人已成为美的未来核心产业之一。去年其和安川电机成立两家合资公司，分别定位于工业机器人和服务机器人，工业机器人公司由安川控股51%，服务机器人由美的集团控股60.1%。

对于服务机器人，方洪波进一步表示称，“我们现在主要是专注于医疗康复、护理以及老年人的护理。这也是全新的领域。不是我们把安川的东西一起拿过来，而是大家一起做研发。”（完）