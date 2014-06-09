美的集团拟要约收购小天鹅20%股权

中国金融监管改革原则方向已达共识 金融工作会议召开或临近--建行
路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透上海6月9日 - 中国家电大厂美的集团股份有限公司(000333.SZ)上周六发布公告称，为进一步提升其与参股子公司小天鹅(000418.SZ) 200048.SZ之间的业务协同效应，美的集团携手其境外子公司TITONI拟对小天鹅的A、B股实施部分要约收购，收购价较其前30日平均价溢价15%。
美的集团指出，A股要约收购价格为10.75元人民币/股，B股要约收购价格为10.43港币/股，拟要约收购的股份数量为1亿2,649.7553万股。简单估算，此次要约收购所需最高资金额为13.6亿元。
本次要约收购期限共计30个自然日，即经中国证监会审核无异议的要约收购报告书全文公告之日起30个自然日。其中，在要约收购期限届满前三个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。
要约收购前，美的集团持有2亿2,266.16万股小天鹅A股，占小天鹅总股本的35.20%；TITONI持有3,085.17万股小天鹅B股，占小天鹅总股本比例为4.88%，两者在小天鹅中的合计持股比例达到40.08%。
美的集团上周五收报17.50元，而小天鹅自5月12日起持续停牌，上一交易日A股和B股分别收报9.15元和9.08港元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌逾1%。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌。金融监管加强监管令投资者风险偏好有所降低，同时大宗商品价格近期出现急速调整，市场担心经济复苏势头或将减弱。此外，国际市场避险情绪有所提升，短期大盘处于风险集中释放的过程，不过当前位置技术上仍存在一定支撑。
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。