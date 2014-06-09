美的集团拟要约收购小天鹅20%股权

路透上海6月9日 - 中国家电大厂美的集团股份有限公司(000333.SZ)上周六发布公告称，为进一步提升其与参股子公司小天鹅(000418.SZ) 200048.SZ之间的业务协同效应，美的集团携手其境外子公司TITONI拟对小天鹅的A、B股实施部分要约收购，收购价较其前30日平均价溢价15%。

美的集团指出，A股要约收购价格为10.75元人民币/股，B股要约收购价格为10.43港币/股，拟要约收购的股份数量为1亿2,649.7553万股。简单估算，此次要约收购所需最高资金额为13.6亿元。

本次要约收购期限共计30个自然日，即经中国证监会审核无异议的要约收购报告书全文公告之日起30个自然日。其中，在要约收购期限届满前三个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。

要约收购前，美的集团持有2亿2,266.16万股小天鹅A股，占小天鹅总股本的35.20%；TITONI持有3,085.17万股小天鹅B股，占小天鹅总股本比例为4.88%，两者在小天鹅中的合计持股比例达到40.08%。

美的集团上周五收报17.50元，而小天鹅自5月12日起持续停牌，上一交易日A股和B股分别收报9.15元和9.08港元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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