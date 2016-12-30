美国当局亮绿灯放行 中国美的收购德国库卡条件已成熟

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透法兰克福12月30日 - 中国家电制造商美的(000333.SZ)称，将在1月上半月完成对德国机器人制造商库卡(KU2G.DE)的收购交易，此前美国当局为该交易亮起绿灯。
美的5月份对库卡发出45亿欧元(50亿美元)的收购要约。美的称，德国市场监管机构已批准该交易，使其可从1月份开始得以控制库卡94.55%的投票股权。
库卡周五在另一份声明中称，该交易现在可以继续推进。
“2016年12月29日，美国外资审议委员会(CFIUS)及国务院防务贸易管制事务处(DDTC)批准了针对库卡的收购交易，”库卡称。
美的已与库卡达成长期协议，将维持库卡现有总部及管理层，并称将允许库卡独立运营，并帮助库卡在中国实现扩张，借此来安抚库卡员工。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。