普京致函阿盟峰会称支持中东 被沙特批“虚伪”

路透埃及沙姆沙伊赫3月29日 - 沙特周日在阿盟峰会上指责俄罗斯总统普京虚伪，称普京不应一边通过支持叙利亚总统阿萨德来破坏中东稳定，一边表示支持中东。

埃及总统塞西作出罕见举动，宣布在埃及举行的阿盟峰会上宣读普京的一封信函。

“我们支持阿拉伯国家追求美好未来，支持在没有外部干预的情况下、通过和平方式解决阿拉伯世界面临的所有问题。”普京的信函中称。

这遭到沙特外长费萨尔（Saud al-Faisa）的猛烈抨击。

“他（普京）谈论中东问题，就好像俄罗斯对这些问题没有影响似的。”费萨尔在普京信函被宣读后在会议上说道。

由于俄罗斯支持沙特反对的阿萨德政权，沙特与俄罗斯关系冷淡。

“他们谈及叙利亚的悲剧，但同时他们就是造成叙利亚人民悲剧的重要因素，他们向叙利亚政权提供远超所需的武器力量，用来对付叙利亚人民。”费萨尔说。

“我希望俄罗斯总统能纠正这种做法，这样阿拉伯世界与俄罗斯的关系才能达到最佳状态。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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