阿拉伯国家爆发革命以来在腐败问题上越陷越深--调查

路透迪拜7月9日（记者 Andrew Torchia） - 透明国际周二公布的民调结果显示，尽管最初对腐败官员的愤怒是引发革命的一个主要原因，但自2011年爆发革命以来，大多数阿拉伯国家的腐败问题变得更为严重。

人们曾希望“阿拉伯之春”运动将有助于降低该地区政府和商业部门的贪腐程度，但透明国际进行的这项调查似乎令这种预期落空。

阿拉伯国家民众继续对官员贪腐感到失望，这可能破坏政府方面恢复政治稳定的努力，并阻碍经济增长和外来投资。

调查显示，在经历过“阿拉伯之春”和政府更迭的四个国家中，埃及、突尼斯和也门的绝大多数受访者感到过去两年来腐败问题加剧。

在埃及，64%受访者表示腐败加剧；在突尼斯，持此观点的受访者占到80%。唯一的例外是利比亚，这里只有46%受访者称该国变得更加腐败。

在没有经历“阿拉伯之春”革命、但国内政治压力更趋紧张的其他很多阿拉伯国家中，调查发现民众的不满情绪也日益增长。

透明国际的中东北非主管Christoph Wilcke称，阿拉伯国家的警察、司法和政党体系需要改革，以赢得民众的信任。

然而，“阿拉伯之春”令当地社会和经济形势一团糟，各国政府几乎没有时间和精力推进这些改革。

去年9月至今年3月之间进行的这项研究在每个阿拉伯国家各访谈了约1,000人。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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