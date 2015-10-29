俄罗斯称转投“伊斯兰国”的阿富汗武装分子对中亚构成风险

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透莫斯科10月28日 - 俄新社周三援引俄罗斯联邦安全局局长波特尼科夫（Alexander Bortnikov）的话报导称，转投“伊斯兰国”的阿富汗武装分子对中亚地区构成越来越大的风险。
俄罗斯官员认为中亚是阻止伊斯兰武装分子进入俄罗斯的最后一道防线，他们表示担心该地区的安全部队在没有帮助的情况下可能无法守住这条防线。
“阿富汗紧张局势加剧是一个令人严重关切的问题，”波特尼科夫说。“隶属塔利班的大量激进组织聚集在该国北部边境地区。”
“他们中的一部分已经打起了‘伊斯兰国’的旗号，这导致恐怖分子渗入中亚的危险大增，”波特尼科夫说。
克里姆林宫称，“伊斯兰国”的威胁是俄罗斯在叙利亚进行军事干预的原因。但西方国家指责俄罗斯进行干预的目的是要帮助叙利亚总统阿萨德。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
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路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。