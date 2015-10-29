俄罗斯称转投“伊斯兰国”的阿富汗武装分子对中亚构成风险

路透莫斯科10月28日 - 俄新社周三援引俄罗斯联邦安全局局长波特尼科夫（Alexander Bortnikov）的话报导称，转投“伊斯兰国”的阿富汗武装分子对中亚地区构成越来越大的风险。

俄罗斯官员认为中亚是阻止伊斯兰武装分子进入俄罗斯的最后一道防线，他们表示担心该地区的安全部队在没有帮助的情况下可能无法守住这条防线。

“阿富汗紧张局势加剧是一个令人严重关切的问题，”波特尼科夫说。“隶属塔利班的大量激进组织聚集在该国北部边境地区。”

“他们中的一部分已经打起了‘伊斯兰国’的旗号，这导致恐怖分子渗入中亚的危险大增，”波特尼科夫说。

克里姆林宫称，“伊斯兰国”的威胁是俄罗斯在叙利亚进行军事干预的原因。但西方国家指责俄罗斯进行干预的目的是要帮助叙利亚总统阿萨德。（完）