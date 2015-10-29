俄罗斯称转投“伊斯兰国”的阿富汗武装分子对中亚构成风险

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科10月29日 - 俄新社周三援引俄罗斯联邦安全局局长波特尼科夫（Alexander Bortnikov）的话报道称，转投“伊斯兰国”的阿富汗武装分子对中亚地区构成越来越大的风险。
俄罗斯官员认为中亚是阻止伊斯兰武装分子进入俄罗斯的最后一道防线，他们表示担心该地区的安全部队在没有帮助的情况下可能无法守住这条防线。
“阿富汗紧张局势加剧是一个令人严重关切的问题，”波特尼科夫说。“隶属塔利班的大量激进组织聚集在该国北部边境地区。”
“他们中的一部分已经打起了‘伊斯兰国’的旗号，这导致恐怖分子渗入中亚的危险大增，”波特尼科夫说。
克里姆林宫称，“伊斯兰国”的威胁是俄罗斯在叙利亚进行军事干预的原因。但西方国家指责俄罗斯进行干预的目的是要帮助叙利亚总统阿萨德。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)