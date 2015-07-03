叙利亚伊斯兰反叛力量发起进攻试图夺取阿勒颇

路透贝鲁特7月2日（记者 Suleiman Al-Khalidi） - 叙利亚观察组织及反叛力量周四称，伊斯兰组织领导的叙利亚反叛力量发动重大攻势，试图全面控制该国北部城市阿勒颇。

阿勒颇是叙利亚的主要商业中心，该市的沦陷会令叙利亚总统阿萨德受到重创。

伊斯兰组织声明称，他们的目标是“解放阿勒颇市”，并且会确保在夺得该市后用严格的伊斯兰教教法进行治理。

总部位于英国的人权观察组织称，包括努斯拉阵线及Salafi Ahrar al Sham在内的组织联盟向叙利亚政府军及结盟的民兵组织占据的该市西部地区发射了数百枚迫击炮。

该组织负责人称，有8名平民死亡，至少70人受伤，叙利亚政府军及民兵组织也有数十人死伤。

这是逾两年来反叛力量首次向政府控制的阿勒颇居民区中心发起进攻。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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