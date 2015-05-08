基地组织阿拉伯半岛分支头目在美国袭击行动中被击毙--消息

路透华盛顿5月7日 - 根据了解情况的美国消息人士及据称为基地组织（AQAP）阿拉伯半岛分支发布的视频，AQAP高级头目、发布为巴黎《查理周刊》袭击案负责声明的安西（Nasser bin Ali al-Ansi）在美国的一次袭击行动中被击毙。

SITE Intelligence Group援引AQAP的在线视频称，AQAP称其精神领袖安西及其长子以及另外一些在也门的战斗人员在美国的一次空袭中身亡。路透无法独立验证上述视频的真实性。

美国消息人士称，华府认为安西是也门北部的AQAP指挥官，没有平民在那次行动中死亡。

作为AQAP的精神领袖及昔日的战斗人员，安西曾在该组织的视频中出现过几次。安西在1月14日的一段视频中提及1月7日的巴黎《查理周刊》袭击案，称选定目标、制定计划和资助行动的是该组织的领导层，但未提及任何个人。

一周后，安西呼吁在美国、英国、加拿大及法国等西方国家发动“独狼”袭击，因为此类袭击“更好，伤害大”。

白宫发言人舒尔茨（Eric Schultz）拒绝对上述有关安西被杀的说法置评。

“我要重申的是，我们在继续积极监测来自也门的恐怖分子威胁。我们在该地区有应对他们的能力，”Schultz在空军一号上对记者说。

SITE援引媒体说法称，安西4月在也门穆卡拉市的无人机袭击中身亡，当时一同被击毙的还有安西的儿子和另外六名战斗人员。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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