研究报告显示“伊斯兰国”炸弹供应链涉及20个国家的企业

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉2月25日（记者 Dasha Afanasieva） - 周四发布的一项研究报告称，“伊斯兰国”炸弹的供应链涉及20个国家的企业。这表明各国政府和企业应作出进一步努力，追踪线缆、化学品以及其他相关设备的流动情况。
欧盟委托进行的研究显示，土耳其、巴西和美国等国家的51家公司卷入“伊斯兰国”制造简易爆炸装置（IED）所用逾700种部件的生产、销售或接收活动。
进行此项研究的机构“冲突装备研究所”（CAR）称，目前“伊斯兰国”正以“准工业规模”制造简易爆炸装置。
研究显示，土耳其共有13家公司卷入“伊斯兰国”炸弹供应链，是各国中涉及企业数量最多的，其次是印度，有7家公司卷入。
冲突装备研究所负责人贝文（James Bevan）说：“研究结果印证了国际社会的一项认知，即在伊拉克和叙利亚的‘伊斯兰国’力量在很大程度上能自给自足，他们在本地就可以轻易得到武器和战略物资，譬如简易爆炸装置部件。”
这些部件价格便宜、容易取得，其中有些不受政府出口许可约束，对其销售的审查和监管比武器要松得多。
研究发现，该地区一些企业通过合法途径取得一些部件后，“伊斯兰国”最短一个月后就可以取得有关部件，这表明供应链缺乏有效监管。
贝文称土耳其政府拒绝配合冲突装备研究所调查，因此该机构无法判断土耳其政府在部件追踪方面的监管效果。
土耳其政府官员未回复置评请求。
巴西、罗马尼亚、俄罗斯、荷兰、中国、瑞士、奥地利和捷克等国家也有企业卷入供应链。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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