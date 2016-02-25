研究报告显示“伊斯兰国”炸弹供应链涉及20个国家的企业

(本文由路透中文网编译提供)

路透安卡拉2月25日（记者 Dasha Afanasieva） - 周四发布的一项研究报告称，“伊斯兰国”炸弹的供应链涉及20个国家的企业。这表明各国政府和企业应作出进一步努力，追踪线缆、化学品以及其他相关设备的流动情况。

欧盟委托进行的研究显示，土耳其、巴西和美国等国家的51家公司卷入“伊斯兰国”制造简易爆炸装置（IED）所用逾700种部件的生产、销售或接收活动。

进行此项研究的机构“冲突装备研究所”（CAR）称，目前“伊斯兰国”正以“准工业规模”制造简易爆炸装置。

研究显示，土耳其共有13家公司卷入“伊斯兰国”炸弹供应链，是各国中涉及企业数量最多的，其次是印度，有7家公司卷入。

冲突装备研究所负责人贝文（James Bevan）说：“研究结果印证了国际社会的一项认知，即在伊拉克和叙利亚的‘伊斯兰国’力量在很大程度上能自给自足，他们在本地就可以轻易得到武器和战略物资，譬如简易爆炸装置部件。”

这些部件价格便宜、容易取得，其中有些不受政府出口许可约束，对其销售的审查和监管比武器要松得多。

研究发现，该地区一些企业通过合法途径取得一些部件后，“伊斯兰国”最短一个月后就可以取得有关部件，这表明供应链缺乏有效监管。

贝文称土耳其政府拒绝配合冲突装备研究所调查，因此该机构无法判断土耳其政府在部件追踪方面的监管效果。

土耳其政府官员未回复置评请求。

巴西、罗马尼亚、俄罗斯、荷兰、中国、瑞士、奥地利和捷克等国家也有企业卷入供应链。（完）