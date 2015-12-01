阿萨德称叙利亚难民中混有恐怖分子

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透布拉格11月30日 - 叙利亚总统阿萨德接受捷克电视台（Czech Television）采访时称，有恐怖分子混入前往欧洲的叙利亚难民中。采访内容的部分摘录是在周一播出的。
阿萨德被问及欧洲民众是否应当担心来自叙利亚的难民时说：“这是一个错综复杂的问题。多数是善良的叙利亚民众，他们是爱国者……当然其中混有恐怖分子，这是事实。”
捷克电视台称在大马士革采访了阿萨德，并且会在周二播出全部采访内容。
今年已有数万叙利亚难民进入欧洲，这在许多国家引发了难民中可能混有伊斯兰武装分子的担忧。
11月13日巴黎发生恐怖袭击事件，令欧盟内部要求控制难民进入的呼声高涨。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。