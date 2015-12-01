阿萨德称叙利亚难民中混有恐怖分子

路透布拉格11月30日 - 叙利亚总统阿萨德接受捷克电视台（Czech Television）采访时称，有恐怖分子混入前往欧洲的叙利亚难民中。采访内容的部分摘录是在周一播出的。

阿萨德被问及欧洲民众是否应当担心来自叙利亚的难民时说：“这是一个错综复杂的问题。多数是善良的叙利亚民众，他们是爱国者……当然其中混有恐怖分子，这是事实。”

捷克电视台称在大马士革采访了阿萨德，并且会在周二播出全部采访内容。

今年已有数万叙利亚难民进入欧洲，这在许多国家引发了难民中可能混有伊斯兰武装分子的担忧。

11月13日巴黎发生恐怖袭击事件，令欧盟内部要求控制难民进入的呼声高涨。（完）