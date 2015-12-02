阿萨德称俄罗斯的支持改变叙利亚战局的力量对比

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布拉格12月1日 - 叙利亚总统阿萨德接受捷克电视台（Czech Television）采访时称，俄罗斯的干预改变了叙利亚战局的力量对比，并预计俄罗斯会继续提供有力的支持。
阿萨德称，11月24日发生的俄战机被土耳其击落事件表明，土耳其对叙利亚局势的发展变化感到不满。他还称，战局正在向对政府军有利的方向转变。该采访是周日在大马士革进行的，采访内容周二播出。
“我认为，（俄战机被击落）事件显示了（土耳其总统）埃尔多安的真正意图以及他是多么的不知所措，而这仅仅是因为俄罗斯的干预改变了力量对比，”阿萨德说。
“打击恐怖主义的战争在继续。俄罗斯的支持或干预会更加强有力。总之，是会增强。在这方面，不会倒退，”他说道。
阿萨德称，如果武装组织放下武器，将会得到全面赦免。但他又称，这不是“伊斯兰国”、基地组织在叙利亚分支--努斯拉阵线（Nusra Front）等圣战组织可能会作出的选择。
“当他们放下武器，回到他们的正常生活，政府会赦免他们，”他说。
“但说到‘伊斯兰国’、努斯拉阵线以及基地组织分支，他们是不愿放下武器，不愿与政府谈判的。”
阿萨德还称，前往欧洲的叙利亚难民中混有恐怖分子。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。