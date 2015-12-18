俄罗斯对阿萨德在过渡期后下台持开放态度--外交官

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国12月17日 - 外交官们称，俄罗斯已向西方国家表明，作为和平进程的一部分，俄罗斯不反对叙利亚总统阿萨德下台。这表明俄罗斯公开表达的对阿萨德的坚定支持态度有所软化。

与伊朗一样，俄罗斯一直是阿萨德的坚定盟友，并军事介入叙利亚内战支持阿萨德打击反政府武装。俄罗斯和伊朗一直坚持阿萨德的命运应由全国性选举决定。

西方外交官称，西方国家、土耳其、沙特与其他国家勉强同意允许阿萨德在过渡时期继续掌权，这种妥协为俄罗斯态度的转变提供了契机。

“这一举动最终可带来阿萨德下台的结果，”一位要求匿名的西方资深外交官表示。

“俄罗斯已私下认为，他们可以接受阿萨德在过渡时期结束后下台，他们只是还没准备好公开表明这一点，”他说道。

多位其他西方官员证实了这名外交官的话。

美国、俄罗斯、伊朗、沙特以及主要欧洲和阿拉伯大国已就叙利亚全国性停火路线图、阿萨德政府和反对派就组建联合政府举行六个月谈判以及在18个月内举行选举达成一致。

有关叙利亚问题的第三轮国际会谈周五将在纽约举行，美国国务卿克里、俄罗斯外长拉夫罗夫以及其他国家的官员将力图保持当前势头，以达成结束叙利亚内战的协议。（完）