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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 09:10 BJT

阿萨德称叙利亚冲突已给该国造成逾2,000亿美元损失

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科3月30日 - 叙利亚总统阿萨德接受俄新社采访时称，叙利亚冲突已给该国造成逾2,000亿美元损失。俄新社周三刊登了采访内容。

阿萨德说：“经济损失以及基础设施遭破坏带来的损失超过2,000亿美元……恢复基础设施将需要很长时间。”(完)

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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