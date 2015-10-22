普京借阿萨德访俄炒作俄罗斯影响力

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Andrew Osborn

路透莫斯科10月21日 - 俄罗斯总统普京借着叙利亚总统阿萨德对俄罗斯的罕见访问，对克里姆林宫协助斡旋政治解决叙利亚危机的潜能大加宣扬，以努力向西方国家展示俄罗斯已成为主导中东事务的主角。

阿萨德周二晚飞往莫斯科，对俄罗斯进行意外访问，亲自就俄罗斯的军事支持向普京表达谢意。俄罗斯官媒称此为一大外交突破。

这是自2011年叙利亚危机开始以来，阿萨德进行的首次外访活动。而就在三周前，俄罗斯开始在叙利亚境内发动空袭，叙利亚政府军的士气因此得到提振。

对于阿萨德的此次访问，克里姆林宫在周三上午前一直三缄其口，之后才称阿萨德是应邀访问俄罗斯。

普京告诉阿萨德，他希望在军事方面取得进展后，接下来采取举措推动政治解决叙利亚危机。这令西方国家对俄罗斯将利用其影响力说服阿萨德与反对力量谈判的希望增强。

俄罗斯迫切想向其批评者表明，他们在叙利亚问题上正在从军事及外交方面双管齐下。普京在与阿萨德会面后，与一些地区国家的领导人进行了通话。

他分别与沙特和约旦国王、以及埃及和土耳其总统通电话，向他们介绍了阿萨德访问俄罗斯的详情。

阿萨德的此次访问还表明，俄罗斯目前已经成为阿萨德最重要的域外友邦。

《俄罗斯日报》（Kommersant）援引未具名消息人士报导称，俄叙双方代表进行了逾三个小时的会谈。叙利亚总统府Twitter帐号称，阿萨德同普京进行了三轮会谈，其中一轮为闭门会议，另外两轮有俄罗斯外长和国防部长参加。

当被问及双方是否讨论过阿萨德自己的政治前途时，普京的发言人拒绝置评。

叙利亚全国联盟（Syrian National Coalition）高级成员Monzer Akbik指责俄罗斯的殖民行为。

“他们正在想方设法向国际社会及地区大国传递这样的信息，即想达成以政治方式解决叙利亚问题协议的任何人，都必须来找俄罗斯。”Monzer Akbik对路透说。（完）