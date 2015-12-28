“伊斯兰国”在空袭面前变得“更加坚强”--音频信息

路透巴格达12月26日 - 周六新出现的一条据称来自“伊斯兰国”领导人的音频信息称，俄罗斯及美国领导的盟军的空袭行动并未削弱该武装组织。

“要相信真主将把胜利赐予信奉他的人，要相信真主听到了我们国家成功发展的好消息。伊斯兰国面临的战争越激烈，它也将变得越纯粹、越坚强，”该音频录音称。据称该音频是巴格达迪录制的。

周六出现在Twitter上的这则音频的真实性无从查证。“伊斯兰国”过去也曾在Twitter上发布声明。

上述音频还抨击了沙特阿拉伯有关建立穆斯林国家联盟来打击“伊斯兰国”的努力。

“如果说这是一个伊斯兰联盟，那它就该宣称自己不受犹太人和十字军领主的控制，并将杀死犹太人和解放巴勒斯坦作为自己的目标，”这段音频讲道。（完）