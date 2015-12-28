“伊斯兰国”在空袭面前变得“更加坚强”--音频信息

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透巴格达12月26日 - 周六新出现的一条据称来自“伊斯兰国”领导人的音频信息称，俄罗斯及美国领导的盟军的空袭行动并未削弱该武装组织。
“要相信真主将把胜利赐予信奉他的人，要相信真主听到了我们国家成功发展的好消息。伊斯兰国面临的战争越激烈，它也将变得越纯粹、越坚强，”该音频录音称。据称该音频是巴格达迪录制的。
周六出现在Twitter上的这则音频的真实性无从查证。“伊斯兰国”过去也曾在Twitter上发布声明。
上述音频还抨击了沙特阿拉伯有关建立穆斯林国家联盟来打击“伊斯兰国”的努力。
“如果说这是一个伊斯兰联盟，那它就该宣称自己不受犹太人和十字军领主的控制，并将杀死犹太人和解放巴勒斯坦作为自己的目标，”这段音频讲道。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。