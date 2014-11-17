又一美国人质被“伊斯兰国”斩首

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透贝鲁特11月16日（记者 Mariam Karouny） - “伊斯兰国”周日发布视频宣称对美国人质卡西格（Peter Kassig）实施斩首，并警告美国称未来将“在你们的街道上”杀害美国公民。
美国总统奥巴马此后证实卡西格遇害消息，称这是恐怖组织地地道道的邪恶行为。
26岁的卡西格已是第五个被“伊斯兰国”斩首的西方人质。“伊斯兰国”15分钟的视频中还展示了至少14名男子被斩首的场景，该组织称这些人是忠于叙利亚总统阿萨德的飞行员和军官。
卡西格是一名援助工作人员。他的家人称，他是在2013年10月1日前往叙利亚城市Deir al-Zor的途中被抓走的。
“伊斯兰国”发布的视频中并无卡西格被斩首的画面，但一名蒙面男子站立着，脚下是一颗血淋淋的头颅。这名蒙面男子操着英国口音说：“这是彼得·爱德华·卡西格，美国公民。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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