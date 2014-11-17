又一美国人质被“伊斯兰国”斩首

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特11月16日 - “伊斯兰国”周日发布视频宣称对美国人质卡西格（Peter Kassig）实施斩首，并警告美国称未来将“在你们的街道上”杀害美国公民。

美国总统奥巴马此后证实卡西格遇害消息，称这是恐怖组织地地道道的邪恶行为。

26岁的卡西格已是第五个被“伊斯兰国”斩首的西方人质。“伊斯兰国”15分钟的视频中还展示了至少14名男子被斩首的场景，该组织称这些人是忠于叙利亚总统阿萨德的飞行员和军官。

卡西格是一名援助工作人员。他的家人称，他是在2013年10月1日前往叙利亚城市Deir al-Zor的途中被抓走的。

“伊斯兰国”发布的视频中并无卡西格被斩首的画面，但一名蒙面男子站立着，脚下是一颗血淋淋的头颅。这名蒙面男子操着英国口音说：“这是彼得·爱德华·卡西格，美国公民。”（完）