又一美国人质被“伊斯兰国”斩首

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特11月16日 - “伊斯兰国”周日发布视频宣称对美国人质卡西格（Peter Kassig）实施斩首，并警告美国称未来将“在你们的街道上”杀害美国公民。
美国总统奥巴马此后证实卡西格遇害消息，称这是恐怖组织地地道道的邪恶行为。
26岁的卡西格已是第五个被“伊斯兰国”斩首的西方人质。“伊斯兰国”15分钟的视频中还展示了至少14名男子被斩首的场景，该组织称这些人是忠于叙利亚总统阿萨德的飞行员和军官。
卡西格是一名援助工作人员。他的家人称，他是在2013年10月1日前往叙利亚城市Deir al-Zor的途中被抓走的。
“伊斯兰国”发布的视频中并无卡西格被斩首的画面，但一名蒙面男子站立着，脚下是一颗血淋淋的头颅。这名蒙面男子操着英国口音说：“这是彼得·爱德华·卡西格，美国公民。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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