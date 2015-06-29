卡梅伦称“伊斯兰国”武装分子在策划针对英国的恐怖袭击

路透伦敦6月29日 - 英国首相卡梅伦周一警告称，位于叙利亚和伊拉克的“伊斯兰国”武装分子正在策划针对英国的特定攻击，称他们对西方构成了存在性威胁。

突尼斯海滨城市苏塞（Sousse）上周五发生袭击事件，多达30名英国游客丧生。英国政界人士称此次袭击事件是自2005年伦敦地铁爆炸案以来针对英国公民的最严重袭击事件。

“这是一个存在性威胁，因为现在发生的事情是对一个伟大宗教的扭曲，这个恶毒死亡邪教的创立正在引诱太多年轻人，”卡梅伦向英国广播公司电台表示。

“伊拉克和叙利亚有人正在策划在英国和其他地方实施恐怖行径，只要‘伊斯兰国’在这两个国家存在，我们就面临威胁，”卡梅伦表示。

英国的国际恐怖威胁目前被设定为“严重”，这是第二高级别，意味着英国“极有可能”遭到袭击。英国警方称，在突尼斯恐怖袭击事件后，他们已启动了一项10年来最大规模之一的反恐行动。

卡梅伦在《每日电讯报》上发表文章，表示他希望当局对英国的穆斯林极端主义分子采取更加强硬的态度，在挑战这些极端分子令人无法接受的观点上有更多作为。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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