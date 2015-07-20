卡梅伦称希望英国能进一步协助美国打击叙利亚境内“伊斯兰国”

路透伦敦7月19日（记者 Kylie MacLellan） - 英国首相卡梅伦在周日播出的采访中称，他希望英国能进一步协助美国在叙利亚摧毁“伊斯兰国”。

英国定期对伊拉克境内的“伊斯兰国”武装进行袭击，但目前为止在叙利亚的行动仅局限于执行飞行侦察任务收集情报。

卡梅伦在2013年曾试图推动英国对叙利亚总统阿萨德的政府军实施军事行动，但未获国会批准。他敦促国会议员考虑现在是否应加入美国为首的、打击叙利亚境内“伊斯兰国”的行动。

“我希望英国能做得更多，我必须争取国会支持。”卡梅伦对美国NBC电视台称。

“我们目前正与包括英国反对党在内的各方商讨我们还能做些什么。但毫无疑问的是，我们将致力于与你们（美国）合作，以摧毁这两个国家境内的‘伊斯兰国’。”

政府消息人士称，预计卡梅伦会等到反对党工党9月选出新党首后，寻求就是否在叙利亚实施轰炸举行新的投票。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。