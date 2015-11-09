英国称仰赖盟友打击“伊斯兰国”是错误的

路透伦敦11月6日 - 英国国防大臣迈克尔·法伦称，英国依赖盟友以免受“伊斯兰国”威胁是错误的，呼吁议员考虑将针对“伊斯兰国”的空袭行动从伊拉克拓展至叙利亚境内。

英国政府本周否认已放弃寻求议会支持英国在叙利亚境内空袭“伊斯兰国”武装的计划。此前多家报纸报导称，由于无法从反对派议员获得足够支持，英国政府已放弃了寻求支持的努力。

“我请求议员特别要考虑这样的事实：英国街道的安全目前仰赖美国、澳大利亚和法国对位于叙利亚东北的‘伊斯兰国’心脏地带的空袭行动，”法伦向英国广播公司（BBC）表示。

“‘伊斯兰国’对英国构成非常直接的威胁……我们街道的安全依赖法国或者澳大利亚或者美国的空袭行动在道德上是不正确的。”

BBC报导称，法伦称英国政府将在未来数周内为议员举行一系列情报吹风会，以试图就拓展英国在该冲突中的角色达成政治共识。

“如果我们对打击‘伊斯兰国’是认真的，那最终我们必须准备好打击‘伊斯兰国’总部，而‘伊斯兰国’总部位于叙利亚而非伊拉克，”他说道。（完）