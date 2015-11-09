英国称仰赖盟友打击“伊斯兰国”是错误的

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦11月6日 - 英国国防大臣迈克尔·法伦称，英国依赖盟友以免受“伊斯兰国”威胁是错误的，呼吁议员考虑将针对“伊斯兰国”的空袭行动从伊拉克拓展至叙利亚境内。
英国政府本周否认已放弃寻求议会支持英国在叙利亚境内空袭“伊斯兰国”武装的计划。此前多家报纸报导称，由于无法从反对派议员获得足够支持，英国政府已放弃了寻求支持的努力。
“我请求议员特别要考虑这样的事实：英国街道的安全目前仰赖美国、澳大利亚和法国对位于叙利亚东北的‘伊斯兰国’心脏地带的空袭行动，”法伦向英国广播公司（BBC）表示。
“‘伊斯兰国’对英国构成非常直接的威胁……我们街道的安全依赖法国或者澳大利亚或者美国的空袭行动在道德上是不正确的。”
BBC报导称，法伦称英国政府将在未来数周内为议员举行一系列情报吹风会，以试图就拓展英国在该冲突中的角色达成政治共识。
“如果我们对打击‘伊斯兰国’是认真的，那最终我们必须准备好打击‘伊斯兰国’总部，而‘伊斯兰国’总部位于叙利亚而非伊拉克，”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。