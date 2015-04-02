加入伊斯兰国的英国女学生想回家--土耳其国会议员

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯坦布尔4月2日 - 土耳其反对派共和人民党议员艾迪伯格鲁（Mehmet Ali Ediboglu）称，一名加入伊斯兰国的19岁英国女学生表示想回家。此前据信有一个医学学生团体投奔伊斯兰国，其中包括这个女学生，还有七名英国人，一名美国人，以及一名加拿大人。

“19岁的女学生莉娜（Lena）向家人发送信息，说想回家。如果我们可以说服他们，明天将尝试把她以及与她同行的人带回来，”艾迪伯格鲁周三晚在电视访谈中说道。

已有来自不同国家的数千名外国人加入伊斯兰国等极端组织，许多人是取道土耳其。

土耳其已加强了边境安保，定期公布其扣下的有可能成为极端组织成员的过境人员信息。此前外界批评土耳其没有尽力阻止过境投奔极端组织的外国人。

这些医学学生年龄在19岁到25岁之间，其中两人为苏丹人。他们在3月12日由苏丹喀土穆飞抵伊斯坦布尔。

一名土耳其政府官员称，英国、土耳其和苏丹的安全部门正在进行联合调查，但没有透露更多细节。（完）