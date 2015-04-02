加入伊斯兰国的英国女学生想回家--土耳其国会议员

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔4月2日 - 土耳其反对派共和人民党议员艾迪伯格鲁（Mehmet Ali Ediboglu）称，一名加入伊斯兰国的19岁英国女学生表示想回家。此前据信有一个医学学生团体投奔伊斯兰国，其中包括这个女学生，还有七名英国人，一名美国人，以及一名加拿大人。
“19岁的女学生莉娜（Lena）向家人发送信息，说想回家。如果我们可以说服他们，明天将尝试把她以及与她同行的人带回来，”艾迪伯格鲁周三晚在电视访谈中说道。
已有来自不同国家的数千名外国人加入伊斯兰国等极端组织，许多人是取道土耳其。
土耳其已加强了边境安保，定期公布其扣下的有可能成为极端组织成员的过境人员信息。此前外界批评土耳其没有尽力阻止过境投奔极端组织的外国人。
这些医学学生年龄在19岁到25岁之间，其中两人为苏丹人。他们在3月12日由苏丹喀土穆飞抵伊斯坦布尔。
一名土耳其政府官员称，英国、土耳其和苏丹的安全部门正在进行联合调查，但没有透露更多细节。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元