伊斯兰国刽子手“圣战士约翰”来自伦敦

路透伦敦/华盛顿2月27日（记者 Michael Holden/Mark Hosenball） - 多次出现在“伊斯兰国”斩首视频中的蒙面“圣战士约翰”被确认名为Mohammed Emwazi，来自伦敦的一户富裕人家，毕业于英国一所大学的计算机编程专业。

这名身穿黑衣、手持长刀且带有英国口音的“伊斯兰国”武装分子，曾出现在该组织发布的斩首人质的视频中。

《华盛顿邮报》曝光了该人的姓名。两名要求匿名的美国政府消息人士对路透称，调查人员认为“圣战士约翰”就是Emwazi。

英国媒体周五首次公开Emwazi未蒙面的照片，刊登了一张他学生时期的照片。

根据慈善机构Cage的研究主管Asim Qureshi的说法，Emwazi出生在科威特，6岁时来到英国，毕业于威斯敏斯特大学，所学专业是计算机编程，曾引起过英国军情5处的注意。

英国军情5处仍在进行相关调查，未对Emwazi的身份以及他的背景情况发表评论。英国政府及警方对Emwazi的身份未知可否，只是表示仍在进行安全调查。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。