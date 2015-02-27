伊斯兰国刽子手“圣战士约翰”来自伦敦

中俄就朝鲜问题举行磋商 再确认决不允许半岛生战生乱
路透北京5月23日 - 中国外交部部长助理孔铉佑和俄罗斯外交部副部长莫尔古洛夫周一在莫斯科举行磋商，重点就朝鲜半岛问题交换意见。双方再次确认了决不允许半岛生战生乱、反对任何一方激化半岛局势紧张的立场。中俄双方重申坚决反对美国在韩国部署“萨德”反导系统。
路透伦敦/华盛顿2月27日（记者 Michael Holden/Mark Hosenball） - 多次出现在“伊斯兰国”斩首视频中的蒙面“圣战士约翰”被确认名为Mohammed Emwazi，来自伦敦的一户富裕人家，毕业于英国一所大学的计算机编程专业。
这名身穿黑衣、手持长刀且带有英国口音的“伊斯兰国”武装分子，曾出现在该组织发布的斩首人质的视频中。
《华盛顿邮报》曝光了该人的姓名。两名要求匿名的美国政府消息人士对路透称，调查人员认为“圣战士约翰”就是Emwazi。
英国媒体周五首次公开Emwazi未蒙面的照片，刊登了一张他学生时期的照片。
根据慈善机构Cage的研究主管Asim Qureshi的说法，Emwazi出生在科威特，6岁时来到英国，毕业于威斯敏斯特大学，所学专业是计算机编程，曾引起过英国军情5处的注意。
英国军情5处仍在进行相关调查，未对Emwazi的身份以及他的背景情况发表评论。英国政府及警方对Emwazi的身份未知可否，只是表示仍在进行安全调查。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月23日 - 中国外交部部长助理孔铉佑和俄罗斯外交部副部长莫尔古洛夫周一在莫斯科举行磋商，重点就朝鲜半岛问题交换意见。双方再次确认了决不允许半岛生战生乱、反对任何一方激化半岛局势紧张的立场。中俄双方重申坚决反对美国在韩国部署“萨德”反导系统。
路透伦敦5月23日 - 英国警方周二在曼彻斯特对一个可疑装置进行了控制爆破。此前在曼彻斯特发生的爆炸案已造成19人死亡，警方将此视为“恐怖主义事件”。
周一晚上美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特举行的演唱会现场发生爆炸，造成至少19人死亡，约50人受伤。英国警方表示，这起爆炸案将被当做恐怖主义事件处理。(完)