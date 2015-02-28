英国首相卡梅伦誓言要追缉“圣战士约翰”

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透伦敦2月27日（记者 Michael Holden/Ahmed Aboulenein） - 英国首相卡梅伦周五誓言要动用一切手段，追缉像“圣战士约翰”这样的武装分子。
多次出现在“伊斯兰国”斩首人质视频中的蒙面“圣战士约翰”被确认是来自伦敦的Mohammed Emwazi，毕业于英国一所大学的计算机编程专业。
“当有人对英国公民犯下骇人听闻、令人发指的罪行时，我们会尽我们所能，动用所掌握的一切手段，与警方和安全部门一道追缉这些人，”卡梅伦称。
卡梅伦拒绝对“圣战士约翰”是英国人Mohammed Emwazi一事置评，仅称大家应当支持安全机构，并称赞安全机构致力于保护英国民众且成绩不俗。
根据囚犯权益组织Cage，Mohammed Emwazi在英国安全机构有记录，后者曾试图招募此人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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